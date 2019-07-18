جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الخميس، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية الاسكندرية 03:30

الافريقية تونس 09:00

الليبية تونس 09:00

البراق تونس 10:00

البراق طرابلس 16:00

الليبية الاسكندرية 17:30 LN208

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الافريقية الاسكندرية 07:30

الافريقية تونس 13:35

الليبية تونس 13:30

البراق تونس 15:00

الليبية الاسكندرية 21:30

البراق طرابلس 19:40

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