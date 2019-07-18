المغرب: ندعم إنهاء الأزمة في ليبيا

التقى عضو مجلس النواب الهادي الصغير رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي بالعاصمة المغربية الرباط.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الجانبين بحثا آخر مستجدات الشأن الليبي وتطورات الأحداث الراهنة في ليبيا كما حمل الصغير رسالة من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى نظريه المغربي.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي خلال اللقاء عدم الاعتراف بأي جسم آخر موازي لمجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح وبأن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي، مؤكداً دعم بلاده لمجلس النواب الليبي والشعب الليبي لإنهاء الأزمة الليبية.

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