الرئاسي يطالب بكشف مصير سرقيوه

طالب المجلس الرئاسي بالكشف عن مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة التي تعرضت للاختطاف والاقتياد لجهة مجهولة كما تعرض زوجها للاعتداء.

وأكد المجلس الرئاسي في بيان له أن هذه الجريمة هي نتاج طبيعي لغياب القانون وانعدام الحريات العامة محملا الجيش المسؤولية.

واعتبر البيان أن هذه الجريمة “تؤكد تفشي الممارسات القمعية لكبت الحريات وتكميم الأفواه لتضاف هذه الحادثة إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان وهي مثال آخر لمحاولة إفشال الدولة المدنية الديمقراطية التي يسعى الليبيون إلى تحقيقها وترسيخها على أرض الواقع”.

وطالب المجلس الرئاسي “البعثة الأممية والمنظمات الدولية بالتدخل السريع للإفراج عن … سرقيوه” محملة مرتكبي الجريمة والمسؤولين عن أمن مدينة بنغازي المسؤولية القانونية وتقديمهم للعدالة.

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