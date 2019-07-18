سيالة يقدم إحاطة لبرلمان طرابلس بشأن عمل خارجية الوفاق

قدم وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة إحاطة أمام مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة وأوضح خلال إحاطته الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية للتواصل مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية بمختلف تخصصاتها.

وتطرق سيالة خلال الإحاطة إلى العراقيل التي تواجه عمل الوزارة والظروف التي تمر بها الدولة الليبية، مؤكدا أنه رغم كل تلك الصعوبات فإن الموقف الدولي أخذ منحى غير الذي كان عليه في بداية اشتباكات العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن عددا من الدول على رأسها تونس والجزائر وقطر اتخذت موقفا واضحا ضد الاشتباكات.

وعقب جلسة مجلس النواب عقد رئيس المجلس بطرابلس صادق الكحيلي ووزير الخارجية محمد سيالة مؤتمرا صحفيا تناول فيها ما قامت به الوزارة منذ اشتباكات طرابلس في الرابع من أبريل الماضي وما قامت به الوزارة من دور في المنظمات الإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية وكيفية تواصلها وعلاقتها بجميع الدول سواء كانت داعمة لقوات الجيش أو الدول التي تساند حكومة الوفاق.

وقام سيالة بتوضيح هذه المواقف بالتفصيل وتبيان آلية العمل بوزارة الخارجية وعلاقتها بالبعثات بالخارج ومندوبيها في هذه المنظمات، مشيرا إلى الدعم الذي تحتاجه وزارة الخارجية لتؤدي عملها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

