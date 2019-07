رئيس وأعضاء اللجنة العليا للعلاج يتقدمون بطلب استقالة جماعية احتجاجًا على معاناة المرضى في المانيا

المتوسط

تقدم رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج وأعضاء اللجنة بطلب استقالة جماعية احتجاجًا على معاناة المرضى الموفدين للعلاج بالخارج في كل من المانيا وتونس ومصر بعد امتناع مصرف ليبيا المركزي عن عن تنفيذ وإحالة المخصصات المالية للمرضى الأمر الذي اعتبره رئيس وأعضاء اللجنة “تدخلًا واضحًا في اختصاصات الوزارة وانعكاسًا للفساد الإداري المترتب عن تجاوز الاختصاصات”.

وجاءت استقالة رئيس وأعضاء اللجنة ردًا على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول معاناة المرضى بالرغم من اكتمال الموافقات والشروط الفنية، وفي أول رد رسمي من وزارة الصحة واستجابةً لطلب الاستقالة الاستقالة الجماعية أعلنت وزارة الصحة توقف العلاج بالخارج بشكل كامل ونصحت المواطنين المتحصلين على موافقات للعلاج بالخارج بعدم السفر لعدم تنفيد مخصصاتهم العلاجية.

وقد تقدم رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج باعتذارهم لكل المرضى الليبيين محملين الجهات المتسببة في عدم تنفيذ و احالة مخصصات المرضى المسئولية القانونية لأي مضاعفات أو مشاكل تحدث للمرضى جراء عدم تنفيذ العلاجات المطلوبة في موعدها.

ويقول رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج “الطاهر عبد العزيز سليمان” إنه ” أجبر على تقديم استقالته بسبب عدم تنفيذ الاجراءات العلاجية للمرضى الموفدين رغم اكتمال الموافقات و الشروط ، بالرغم من اكتمال كل الإجراءات اللازمة وموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية وتنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية ولأول مره منذ 5 سنوات ينفذ نظام الأرشفة الإلكترونية في دول العلاج بالخارج” .

