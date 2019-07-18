النهر الصناعي: انفراج أزمة إيقاف ضخ المياه

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة انفراج أزمة إيقاف ضخ المياه مؤكدة بدء زيادة معدلات الضخ وفتح صمامات التحكم واستكمال أعمال التعبئة بفضل أبناء الجنوب الليبي.

وكان الجهاز أعلن عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بعد إن باشرت المنظومة عملية التشغيل واستكمال التعبئة للخط الرئيسي بالمسار الجنوبي والتجهيز لزيادة الضخ وفتح صمامات التحكم بالشويرف وضخ المياه لمناطق الاستهلاك، تعرضت إدارة حقول الآبار إلى تهديد من بعض الأطراف الذين قاموا باقتحام محطة الكهرباء المُغذي الرئيسي للكهرباء لحقول الآبار وإجبار المشغلين على قطع التيار وإيقاف ضخ المياه مؤكدا أنه جرى التواصل مع أعيان المنطقة للتفاوض مع المجموعة التي اقتحمت المحطة.

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