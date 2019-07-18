رئيس مجلس الكفرة: عدد المهاجرين المصابين بالأمراض المعدية «مخيف»

وصف رئيس المجلس التسييري لبلدية الكفرة، المهندس عبدالرحمن عقوب، عدد المصابين بالأمراض المعدية بين المهاجرين غير الشرعيين في البلدية بـ«المخيف».

وأضاف عقوب، إنه سيعقد اجتماعًا للجنة الأزمة، ومجلس الحكماء؛ لمناقشة الأمر والاتفاق على حل لهذه المشكلة، وفق بيان المكتب الإعلامي بالبلدية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وحذر عقوب، خلال لقائه مسؤولين بجهاز الهجرة غير الشرعية ومؤسسات صحية، من خطورة إغلاق مقر إيواء المهاجرين، منوهًا بأن البلدية لا تستطيع تحمل نفقات إعاشة وترحيل المهاجرين. واستمع الحضور إلى شرح من مسؤولي الجهاز ومركز الإيواء، عن الأوضاع، وعجز الأجهزة المركزية عن تقديم الدعم اللازم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

