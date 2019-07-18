رسالة ليبية للكونغرس الأمريكي

يعتزم أعضاء من مجلس النواب الليبي القيام بزيارة للكونغرس الأميركي ولقاء عدد من أعضائه بالتنسيق مع قائد الجيش المشير حفتر بهدف توضيح ما يحدث في ليبيا وتوثيق العلاقات بين البيت الأبيض والقيادة العامة للجيش الوطني.

وبهذه الزيارة سيفتح خط تواصل بين مجلس النواب وواشنطن قريبا بحسب ما أعلن عنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق لصحيفة العرب اللندنية، حيث نقلت عنه عزم وفد برلماني القيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة لخلق مسار سياسي متواز مع العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني بهدف الدخول لطرابلس وإنهاء التشكيلات المسلحة فيها.

ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي قوله إن الزيارة التي تتضمن خمسة من أعضاء المجلس تأتي بمثابة تتويجا للعلاقات بين البيت الأبيض والقيادة العامة للجيش التي تطورت مؤخرا بعد قرار التحرك نحو العاصمة، موضحا أن الأعضاء التقوا المشير حفتر بشأن التنسيق المباشر معه استعدادا للزيارة .

وتستهدف الزيارة بحسب الدرسي أعضاء من الكونغرس الأميريكي لتوضيح ما يحدث في ليبيا إضافة للجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية في القضاء على الإرهاب وإطلاع الكونغرس على قرار مجلس النواب القاضي بتعيين المشير حفتر قائدا للجيش الوطني وتغيير الصورة النمطية التي عسكها الإخوان حول عدم شرعية الحرب على الإرهاب.

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