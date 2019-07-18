كتيبة استطلاع طبرق “تحتاج المزيد”

طالب العميد نوري جاب الله آمر الكتبية 418 استطلاع طبرق بزيادة الدعم المقدم لهم ليتمكنوا من تشغيل الكتيبة بطاقتها القصوى للحفاظ على الأمن باعتبارها خط الدفاع الأول في مكافحة تهريب السلع والبشر وقطع الطريق أمام تجارة المخدرات.

وأضاف جاب الله أن هناك نقاط تفتيش تابعة للكتيبة لم يتم تشغيلها نظرا لبعدها عن منطقة أمساعد وتعذر عملها بسبب قلة الإمكانيات، مؤكدا أنهم يتعاملون بحزم مع مهربي البضائع والسلع والأسلحة، رغم قلة الإمكانات والتي بتوفرها سترفع من كفاءة عناصر الكتيبة في الحد من ظاهرة تهريب البشر على وجه الخصوص، كما وجه شكره لآمر منطقة طبرق بقيادة اللواء هاشم بورقعة الذي قال إنه يبذل ما في وسعه لتيسير العمل وضبط المخالفين.

يشار إلى أن كتيبة الاستطلاع 418 تعمل منذ عام 1976 ولها مهام حدودية استطلاع على مسافة 170 كيلومترا من نقاط الحدود الليبية المصرية حيث تعتبر من الكتائب الأولى التابعة للمنطقة العسكرية طبرق.

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