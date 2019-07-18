بلدية سرت تبحث مع الإغاثة الدولية صيانة مرافق صحية بالمدينة

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني مع ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عمر ابوغرسة ومندوب عن المنظمة الاغاثية الدولية ERCمحمد انبية.

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل إن عميد البلدية ثمن خلال الاجتماع الذي عقد بمكتبه الجهود التي بذلتها منظمة الإغاثة الدولية التي تقوم بتنفيذ مشروع صيانة عدد من المرافق الصحية بسرت وضواحيها.

وتطرق عميد البلدية لعدد من الملاحظات المتعلقة بتوفير المعدات الطبية وبالأخص المولدات الكهربائية لحماية التطعيمات والادوية بالمرافق الصحية

وأعرب مندوبي المنظمات الإغاثية والامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادهم لتوفير المولدات الكهربائية حال اعتماد البند الثاني من التمويل

يشار إلى أن المنظمة الإغاثية الدولية قامت بمشروع صيانة مراكز ووحدات صحية بضواحي سرت في ابوزاهية والغربيات وابوهادى وجارف ومركز سكرة بالخمسين شرق سرت.

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