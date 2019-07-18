إضافة لقطع الكهرباء.. حكومة الوفاق تعاقب سبها .. والسبب

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أن حكومة الوفاق جمّدت الحساب المصرفي للبلدية بمصرف الجمهورية، للضغط على المدينة وإجبارها على اتخاذ موقف ضد الجيش الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية في بنغازي قال الخيالي، إن حِساب البلدية في المصرف 30 ألف دينار، وإيقافه سيتسبّب في عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين في سبها.

واعتبر عميد البلدية الإجراء الذي اتخذته وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، هو “لي الذراع”، مجددا التأكيد على موقف البلدية الداعم للجيش.

كما تعاني مدينة سبها من انقطاع التيار الكهربائي لمدد تصل لقرابة 24 ساعة الأمر الذي دفع المواطنين إلى الاحتجاج اعتراضا على هذه الأوضاع.

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