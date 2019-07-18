«صحة الوفاق» تعلن توقف العلاج في الخارج

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، توقف العلاج في الخارج بشكل كامل، على خلفية استقالة رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بالخارج.

وقدم رئيس وأعضاء اللجنة استقالاتهم، احتجاجًا على امتناع المصرف المركزي عن إحالة مخصصات المرضى في ألمانيا وتونس، وفق بيان «صحة الوفاق».

وأوضحت اللجنة، أنه بعد اكتمال الإجراءات، وموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية، امتنع المصرف عن التنفيذ، متهمة إياه بـ«التدخل في اختصاصات الوزارة، والفساد الإداري نتيجة تجاوزه اختصاصاته».

وأشارت اللجنة إلى تنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية يطبق لأول مرة منذ 5 سنوات.

وقدمت اللجنة اعتذارًا إلى الشعب الليبي بسبب «تعنت بعض الجهات»، حسب وصفها، داعية المرضى الموفدين إلى الخارج، خاصة في ألمانيا وتونس، إلى العودة للوطن.

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