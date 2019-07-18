تجهيز مستشفى الرازي بـ150 سرير جديد

أكد مدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية محمد غوار، تجهيز المستشفى بعدد 150 سرير جديد وتوفير كل احتياجاتها من الأغطية والفرش مشيرًا إلى تكليف شركة لتوريد 150 سريرً آخر كمخزون .

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عن غوار تأكيده تحسن الخدمات الصحية والنفسية للمرضى بعد توفر أكثر من 85% من احتياجات المستشفى من الأدوية التخصصية، مشيرًا أيضًا إلى التوصل إلى اتفاق بشأن التعاقد لتركيب منظومة أرشيف لحفظ جميع الملفات والمستندات الهامة والتي يعود عمرها لأكثر من 65 عامًا.

وأوضح مدير المستشفى أنه يشهد لأول مرة منذ سبعينيات القرن الماضي أعمال رصف وكشط للطرق الرابطة بين الأقسام الممتدة على مسافة 11 هكتارًا.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال إنارة طريق رئيسي ممتد على مسافة 1200م بإنارة تعمل بشكل آلي خلال الليل وتنطفيء آليًا في النهار.

وأوضح مدير المستشفى أنه تم ربط كل الأقسام عبر منظومات اتصال سلكية ولاسلكية كما تم تزويد المستشفى بمنظومات إنذار مبكر لمنع السرقات والحرائق كما انتهت أعمال ربط وتجهيز المستشفى بشبكة مياه جديدة وتوفير خزان علوي جديد بدلًا عن الخزان القديم الذي ظل لسنوات يشكل خطرًا على المارّة بسبب احتمالية سقوطه بعد أن تهالك تمامًا.

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