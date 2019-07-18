سفير ألمانيا يبحث أوضاع الجنوب الليبي

التقى سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو ورئيس مجلس الاعيان صديق بن عيسى.

وقال اوفكز في تغريدة له بموقع “تويتر” إن عميد بلدية أوباري ورئيس مجلس الأعيان قدما ملخص عن الوضع في الجنوب كما جرى التباحث حول عدد من الأفكار لخلق فرص للشباب عدد معربا عن سعادته لمعرفة أن مشروع دعم الاستقرار يسير بشكل جيد.

وكانت ألمانيا أعلنت في ديسمبر الماضي عن زيادة مساهمتها في مشروع دعم الاستقرار بقيمة 2.5 مليون يورو مؤكدة أنه جرى الاتفاق على التركيز على دعم الاستقرار بشكل اكبر على بلديات ذات تحديات سياسية خاصة كما خصصت المانيا 11 مليون يورو لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا وساهمت في إعداد وإطلاق هذا الصندوق في شهر أغسطس 2016.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

