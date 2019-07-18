بعد معاناة المرضى..صحة الوفاق توقف العلاج بالخارج بشكل كامل

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق استقالة رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بشكل جماعي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الاستقالة الجماعية تأتي احتجاجًا على معاناة المرضى في ألمانيا وتونس وذلك نظرًا لعدم تنفيذ المحاضر التي اعتمدتها اللجنة لعلاج المرضى بالخارج

وأعلنت الوزارة توقف العلاج بالخارج بشكل كامل ردا على هذه الاستقالات داعية جميع المرضى المتحصلين على تكليفات علاج بعدم السفر.

ودعا رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج وأعضاء اللجنة المرضى الموفدين للرجوع لليبيا خاصة من المانيا وتونس.

وأوضح رئيس وأعضاء اللجنة أنه بعد اكتمال كل الإجراءات اللازمة وموافقة كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية امتنع مصرف ليبيا المركزي عن تنفيذ وإحالة المخصصات في تدخل واضح في اختصاصات الوزارة وفساد إداري نتيجة تجاوز الاختصاصات، رغم تنظيم ملف العلاج بطريقة علمية مبنية على إحصاءات فنية وبنظام الأرشفة الإلكترونية ولأول مره منذ 5 سنوات ينفذ نظام الأرشفة الإلكترونية في دول العلاج بالخارج .

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