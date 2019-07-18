السويحلي: دول كبرى تدّعي مسؤليتها عن الأمن والسلم العالمي متورطة في دماء الليبين

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن السويحلي بيان الدول الست الداعية إلى وقف التصعيد وإنهاء القتال بالعاصمة طرابلس بأنها نموذج في “العُهر السياسي” غير مسبوق حسب تعبيره.

السويحلي قال في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأربعاء ،”حضيض الإنهيار الأخلاقي، قبول دول كبرى تدّعي مسؤليتها عن الأمن والسلم العالمي،مشاركتها فى هذا الإسفاف والانحطاط الذى لا قاع بعده”.

وإتهم رئيس مجلس الدولة السابق ثلاثة دول لم يسمها بالتورط في دماء الليبيين وما وصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) التي تدعو إلى وقف الإقتتال والحوار.

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