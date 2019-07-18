زهيو: الرئاسي يمارس ازدواجية المعايير في أبشع صورها

اتهم الأمين العام للتجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، المجلس الرئاسي، بالتعامل بازدواجية المعايير على خلفية البيان الذي أصدره لاستنكار غياب عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

وقال زهيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “ازدواجية المعايير في ابشع صورها” إن المجلس الرئاسي يصدر بيان إدانة بشأن اختطاف أحد أعضاء مجلس النواب سهام سرقيوة التي تم اختطافها من بيتها في مدينة بنغازي، بينما يغض الطرف عن اختطاف مدير عام مركز الرقابة على الاغدية والأدوية الدكتور محمد عمر بمدينة طرابلس”.

وأضاف زهيو “لن يصلح الله حالنا حتى نصلح من أنفسنا ونبتعد عن الاتجار بالقضايا الإنسانية وتوظيفها بشكل مسيء لقيم الإنسان، والتي تتجلى في ابشع صورها في هذا الموقف المشين الذي يقوم به المجلس الرئاسي، المنشغل بتسجيل النقاط على خصمه، وليمت من يمت ويخطف من يخطف”.

وكان المجلس الرئاسي أصدر بيان استنكار لخطف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة في مدينة بنغازي الخاضعة لسيطرة الجيش فيما لم يعلق على اختطاف مدير عام مركز الرقابة على الاغدية والأدوية محمد عمر بمدينة في مدينة طرابلس الخاضعة لسيطرته.

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