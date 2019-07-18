عقوب يفتتح ثلاث غرف عمليات لتفتيت الحصى ببنغازي

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، يوم أمس، ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري، لرفع مستوى الخدمات الصحية في بنغازي، وتذليل الصعاب أمام المرضى.

وقام عقوب عقب الافتتاح بجولة تفقدية في أقسام المستشفى، والمبنى الإداري الواقع تحت الصيانة، الذي سيتم افتتاحه في الأيام المقبلة بعد إنهاء آخر مراحل التطوير والصيانة.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، إن هذه الغرف ستسهم في رفع المعاناة عن المرضى، وسترفع مستوى مركز بنغازي للجراحات التخصصية، وتدعم مسار تطوير الخدمات الصحية.

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