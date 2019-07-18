اخبار ليبيا الان

العبيدي يمثل اليوم أمام المحاكم البريطانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه من المقرر أن يمثل المشتبه به الرئيسي في تفجير مانشستر أرينا 2017 الذي أودى بحياة 22 شخصًا في أول جلسة له أمام المحكمة اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يصل هاشم العبيدي، الشقيق الأصغر للمفجر الانتحاري سلمان العبيدي، إلى محكمة ويستمنستر الجزائية في لندن صباح يوم الخميس لما يُحتمل أن يكون جلسة استماع قصيرة.

وقد تم ترحيل العبيدي من ليبيا الأربعاء، حيث يواجه تهم القتل ومحاولة القتل والتآمر للتسبب في انفجار من المحتمل أن يعرض الحياة للخطروتعتقد السلطات أن هاشم لعب دورًا رئيسيًا في التخطيط للتفجير الانتحاري، وهو الأكثر دموية في سلسلة من الهجمات المتطرفة في لندن ومانشستر في ربيع وصيف عام 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك