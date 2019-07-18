العبيدي يمثل اليوم أمام المحاكم البريطانية

قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه من المقرر أن يمثل المشتبه به الرئيسي في تفجير مانشستر أرينا 2017 الذي أودى بحياة 22 شخصًا في أول جلسة له أمام المحكمة اليوم الخميس.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يصل هاشم العبيدي، الشقيق الأصغر للمفجر الانتحاري سلمان العبيدي، إلى محكمة ويستمنستر الجزائية في لندن صباح يوم الخميس لما يُحتمل أن يكون جلسة استماع قصيرة.

وقد تم ترحيل العبيدي من ليبيا الأربعاء، حيث يواجه تهم القتل ومحاولة القتل والتآمر للتسبب في انفجار من المحتمل أن يعرض الحياة للخطروتعتقد السلطات أن هاشم لعب دورًا رئيسيًا في التخطيط للتفجير الانتحاري، وهو الأكثر دموية في سلسلة من الهجمات المتطرفة في لندن ومانشستر في ربيع وصيف عام 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية