رئيس مكتب «هاتف ليبيا» في سرت: الاتصالات لن تتأثر بطرح الأحمال

قال رئيس مكتب خدمات اتصالات بشركة هاتف ليبيا في سرت، مهندس أحمد يوسف المبروك، إن منظومات الاتصالات في سرت لن تتأثر خلال فترات طرح الأحمال، بعد تركيب ثلاثة محركات كهرباء جديدة لها.

وأوضح يوسف، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الإجراء سيمكن المصارف والمواطنين من استخدام شبكة الاتصالات، خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي، والتي تزيد عن خمس ساعات.

وفي سياق متصل، بدأت شركة المدار الجديد، اليوم الخميس، تركيب معدات الجيل الرابع 4G+ لمحطات شبكة الهاتف المحمول في سرت، منوهة إلى إطلاق الخدمة بالمدينة قبل عيد الأضحى.

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