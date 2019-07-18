مناقشة مشاريع تخرج بكلية الفنون والإعلام في جامعة الزيتونة

ترهونة 18 يوليو 2019 (وال)- شهدت كلية الفنون والإعلام في جامعة الزيتونة، مشاريع تخرج طلبة السنة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان.

هذا وقد حضر مناقشة المشاريع يوم أمس الأول بمقر الكلية، عميد الكلية الدكتور عبد المولى السائح، ووكيل الكلية للشؤون العلمية الأستاذ عبد العاطي الشقاقي، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وموظفي وأهالي الخريجين،إلى جانب نخبة من الأكاديميين والإعلاميين من بعض الكليات والمؤسسات الإعلامية.

وتُعدّ هذه الدفعة الـ 13 من خريجي كلية الفنون والإعلام في جامعة الزيتونة، ويعد مشروع التخرج ثمرة دراسة نظرية وعملية،استغرقت أربع سنوات، كما أن التدريب العلمي الذي توليه الكلية اهتمامًا كبيرًا خاصة في السنة الرابعة، قد أنعكس على مشاريع التخرج التي تميزت بدقة في العمل.

وضمت لجنة التحكيم نخبةمن الأساتذةبالكلية،ممن قاموا بإثراء هذه المشاريع بملاحظاتهم، وقدموا توجيهاتهم للطلبة.

وأشاد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان الأستاذ عبد القادر الديب، بجهود أعضاء هيئة التدريس وإدارة الكلية المبذولة، من أجل توصيل العلم والمعرفة للطلبة.

وأعرب الأستاذ عبد القادر الديب، عن سعادته بهذا الحدث، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، ومستقبلا زاهرًا في وطن حرّ سعيد. (وال- ترهونة) ع ع/ ر ت

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