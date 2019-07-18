وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يبحث سيّر العمل بجهاز الإمداد الطبي في بنغازي

بنغازي 18 يوليو 2019 (وال)- عقد معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، اجتماعًا ضم رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح الأوجلي.

هذا وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع، حضره مديري الإدارات بالجهاز، والشركات والوكلاء أجهزة الغسيل الكلوي، المشاكل والعراقيل التي تُعيق سيّر العمل بجهاز الإمداد والشركات الموردة.

واستمع معالي الوزير من الحاضرين جميع المشاكل والعراقيل، وأصدر تعليماته بعدم توظيف أي أحد يعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية العامة لدى هذه الشركات، وذلك لتكون المنافسة شريفة.

وشدّد معالي الوزير على جميع الشركات بضرورة توفير مهندسين لصيانة قطع الغيار، وضرورة البدء في بناء مكتب داخل جهاز الإمداد الطبي للتدريب، وتنظيم لقاءات عمل، ومواكبة التطورات العلمية، إلى جانب إنشاء منظومة طبية.

وبدوره، طمأن رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور صالح الأوجلي معالي الوزير بأن المخزون الطبي يكفي لثلاثة أشهر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه جاري العمل على توفير مخزون طبي لستة أشهر القادمة.

يُشار إلى أن خلال الاجتماع الذي عقده أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز في بنغازي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة المهندس سالم الجبالي، ومدير مكتب وزير الصحة الأستاذ طارق نوح، ومدير عام العلاقات العامة بالوزارة الأستاذ عبد الله البراني، ورئيس غرفة الطواري بالوزارة الأستاذ إبراهيم اليتمي. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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