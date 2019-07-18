البدء في أعمال صيانة بوابة جنوب شرق المرج

بدأت يوم أمس، أعمال صيانة بوابة المدخل الجنوب الشرقي لمدينة المرج، التابعة لقسم الانضباط والنجدة، وذلك بناء على تعليمات رئيس الحكومة المؤقتة، بعد الجولة الأخيرة التي قام بها في بلدية المرج.

هذا وقد حضر المساعد للشؤون الأمنية، العقيد وهبي الرخ، ورئيس قسم الانضباط والنجدة، المقدم مجدي السنفاز، للإشراف على عملية الصيانة، ومتابعتها، وبحث المشاكل التي تواجه سير العمل، وآلية معالجتها.

من جانبه أثنى مدير أمن المرج على دعم الحكومة للمديرية، بصفة خاصة، والمديريات والإدارات والأجهزة الأمنية بصفة عامة، نظرا لمجهوداتهم المتمثلة في استتباب الأمن بمختلف المدن والمناطق الليبية، ورفع كفاءة العمل الأمني؛ لينعم المواطن بالأمن والأمان

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