وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة تُشكل لجنة لتقييم مؤسسات التعليم العالي الخاص

البيضاء 18 يوليو 2019 (وال)- أصدر معالي وزير التعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، قرارًا بتشكيل لجنة لتقييم مؤسسات التعليم العالي الخاص الواقعة بالحدود الإدارية لبلدية بنغازي.

هذا وتتولى اللجنة بموجب القرار رقم (291) لسنة 2019 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – مهام تقييم المبنى العلمي، والهيكل التنظيمي للمؤسسة، والكوادر الإدارية والتدريسية ومؤهلاتهم، إضافة إلى البرامج العلمية المقدمة لطلابها. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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