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قرب استئناف الرحلات الدولية والمحلية من مطار سبها الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

سبها 18 يوليو 2019 (وال)- كشف مدير مطار سبها الدولي، عن منح مصلحة الطيران المدني الإذن باستئناف الرحلات الدولية والمحلية من وإلى المطار في أقرب وقت.

وقال محمد أوحيدة – في تصريحات تلفزيونية – إن إدارة المطار بدأت بمراسلة شركات الطيران العاملة، لتجهيز جداول رحلاتها من وإلى مطار سبها الدولي.

وأكد محمد أوحيدة جاهزية المطار لعملية الملاحة الجوية بكافة مرافقه بنسبة تصل إلى 95 %، وذلك بعد انتهاء من عمليات الصيانة التي استمرت لأربعة أشهر. (وال- سبها) ع ع/ ر ت

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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