موظفو مركز الرقابة على الأغذية يستنكرون اختطاف مدير المركز

استنكر موظفو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، اختطاف مدير عام المركز، محمد عمر المشاي، الذي خطف يوم الثلاثاء الماضي في منطقة بوسليم، بالعاصمة طرابلس، بعد أن تمت الرماية عليه من قبل المليشيات.

وقال موظفو المركز في بيان لهم، إن استمرار ذلك يؤدي إلى إيقاف العمل بجميع المنافذ في كل الفروع والمكاتب بكافة ربوع الوطن.

وناشد العاملون جميع المسؤولين التدخل واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة الفاعلة لفك أسر المشاي، لتوفير الأمن والطمأنينة للمواطن من خلال تقديم الدواء والغذاء الآمن عن طريق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا