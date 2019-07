منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا عبدالرحمن الغندور يدين بشدة الهجوم على المستشفى الميداني في السواني

The post تنديد واستنكار لاستهداف مستشفى السواني appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية