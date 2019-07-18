رئيس قسم الانضباط يُتابع سيّر تأمين امتحانات الشهادة الثانوية في بلدية أجدابيا

أجدابيا 18 يوليو 2019 (وال)- قام رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن أجدابيا رائد أحمد خليفة الجديد، بجولة ميدانية لمقرات لجان المشرفة على الامتحانات شهادة الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي في المدينة.

هذا ويرافق رائد أحمد خليفة الجديد في جولته ضباط وضباط صف قسم الانضباط، للإطلاع على سيّر امتحانات الثانوية، وتأمين اللجان وحضور العنصر الأمني بالصورة الصحيحة.

وبدوره، أشاد مدير مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي ورئيس لجنة امتحانات الشهادة الثانوية قسم العلمي الأستاذ عبد الله فضيل عياد، بجهود مدير الأمن أجدابيا ورجال المديرية، في تأمين لجان الامتحانات، وتأمين مدارس المدينة طيلة العام، وليس في فترة الامتحانات فقط. (وال- أجدابيا) ع ع/ ر ت

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