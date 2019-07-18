مديرية أمن شحات تفتتح باب قبول لعناصر جدد

شحات 18 يوليو 2019 (وال)- أعلنت مديرية أمن شحات، عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق في دورة تدريبية، بتعليمات من معالي الوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

ودعت مديرية أمن شحات – في بيان – الراغبين في الالتحاق تقديم ملفاتهم بمقر مديرية أمن شحات وفق الشروط التالية :

1. أن يكون من مواطني ليبيا.

2. ألا يكون متزوجًا من أجنبية.

3. ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 30 سنة.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

5. أن يكون لائقًا صحيًا ونفسيًا، وأن يجتاز الكشف الطبي واللياقة البدنية المقررة بنجاح.

المستندات المطلوبة:

1. إيصال بشهادة الحالة الجنائية.

2. شهادة ميلاد المعني والأب والأم.

3. رقم وطني مختوم.

4 . طلب كتابي يتضمن رغبة طالب الالتحاق وموفقة ولي الأمر.

5 . فصيلة دم.

6 . عدد 12 صورة شمسية.

7 . عدد 3 ملفات.

8 . المؤهل العلمي.

9 . إفادة بعدم العمل.

10 . إفادة برقم الحساب المصرفي.

11 . عنوان السكن. (وال- شحات) ع ع/ ر ت

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