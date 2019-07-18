تواصل أعمال بناء مقر جديد لمركز شرطة قرنادة

قرنادة 18 يوليو 2019 (وال)- تتواصل أعمال بناء مقر مركز شرطة قرنادة التابع لمديرية أمن شحات.

وقال رئيس مركز شرطة قرنادة، إن أعمال بناء مقر للمركز يأتي ضمن مشاريع الحكومة الليبية المؤقتة والتي تنفذها وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، في كامل ومختلف مرافق وأقسام وزارة الداخلية، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وأضاف مقدم عبد العليم المبروك أن المركز يُمارس أعماله المعتادة بمقره السابق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن شركة الانجاز الموحد للمقاولات العامة، هي التي تُشرف على إنشاء المشروع بمدة تنفيذ 4 أشهر.

في سياق متصل، أكد مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج أن هناك مساعي لتوفير قطعة أرض بمنطقة المنصورة، للمباشرة في أعمال بناء مركز شرطة المنصورة، وذلك كون المقر الحالي متهالك وغير صالح. (وال- قرنادة) ع ع/ ر ت

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