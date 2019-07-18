رئيس مركز شرطة الفائدية يكشف عن إدراج مقر المركز ضمن أعمال التحديث والتطوير التي تنفذها الحكومة المؤقتة

الفائدية 18 يوليو 2019 (وال)- كشف رئيس مركز شرطة الفائدية مقدم خليفة بوعبيدالله، عن إدراج مركز شرطة الفائدية، ضمن أعمال التحديث والتطوير التي تنفذها الحكومة المؤقتة في كامل ومختلف مرافق وأقسام وزارة الداخلية.

وقال مقدم خليفة بوعبيدالله إن الخطوة جاءت بجهود من مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج، لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وأوضح مقدم خليفة بوعبيدالله أنه تم إغلاق مركز شرطة الفائدية، للقيام بأعمال الترميم والصيانة للمركز، وذلك من قبل شركة قلعة أسلنطة للمقاولات والاستثمار العقاري، في مدة تنفيذ 3 أشهر من تاريخ العقد.

وأضاف مقدم خليفة بوعبيدالله أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الكرام، التواصل مع أعضاء الشرطة الذين لا يزالوا يُمارسون عملهم المعتادة بالتمركز الأمني أمام المركز.

وأكد مقدم خليفة بوعبيدالله أنه يتم تسييّر العمل الأمني في حدود اختصاصه، وذلك من خلال مقر المجلس المحلي بالفائدية. (وال- الفائدية) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال