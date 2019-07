هذا ما قالته وزارة الدفاع الإيطالية عن عملية صوفيا 

قالت وزيرة الدفاع بالحكومة الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، إن عملية صوفيا البحرية الأوروبية بمياه المتوسط، منحت بلادها ميزة كبيرة للعمل مع خفر السواحل الليبي.

وأشارت وزيرة الدفاع في مقابلة تليفزيونية، إلى أن عملية صوفيا لم تمت، بل جرى تقليص قدراتها إلى حد ما، مضيفة أنها كانت أداة استثنائية، وأنه ينبغي إجراء بعض التعديلات، وتغيير قواعد الإنزال مع شراكة أوروبية أوسع، وتقاسم أعباء استضافة المهاجرين، وتوسيع تفويضها بشأن مكافحة تهريب النفط .

