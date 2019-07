شاهد ماذا قال رمزي  الآغا عن الإصلاحات الاقتصادية.. يستهدف سرقة الوطن والمواطن

قال رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، في تعليق على بيان مركزي طرابلس، حول الإيراد والإنفاق خلال النصف الأول من العام الجاري، إن هذه الإيرادات يدفعها المواطن من خلال شرائه النقد الأجنبي.

وأوضح الآغا في بيان له، أن ما دفعه المواطن كرسوم على العملة الأجنبية، أكثر من مكسبه مقابل بيع منحة أرباب الأسر، بنحو أربعة ونصف مليار دينار خلال ستة أشهر فقط، ما يعني أن المواطن ليس رابحا بل هو الخاسر.

ووثف الآغا الإصلاحات الاقتصادية بأنها مشروع ضخم لسرقة الوطن والمواطن.

