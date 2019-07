المتوسط

قال مصدر بجهاز استثمار المياه بالنهر الصناعي، إن خزان القرضابية أصبح «جافًا تمامًا»، وقد انتشرت فيه الأعشاب.

وأضاف المصدر، إن المياه لم تعد تتدفق إلى الخزان الذي تصل سعته إلى 15 مليون و600 ألف متر مكعب.

وتابع: «حال الخزان محزن للغاية، وذلك في ظل صمت حكومتي الوفاق والموقتة، والجهاز التنفيذي للنهر، وبلدية سرت».

وطالب كافة الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل مشكلة الخزان، تفاديًا لخسائر مالية طائلة.

