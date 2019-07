المتوسط

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “عبدالسلام كاجمان”، اليوم الخميس، المشاكل والصعوبات التي تواجه جهاز الإسعاف والطوارئ ، لتأدية عمله لإخلاء الجرحى من ميادين الاشتباكات، في ظل الحرب التي تشن على العاصمة.

جاء ذلك في لقاء جمعه اليوم مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة، تطرق خلاله الجانبان إلى أوضاع المسعفين الذين أصيبوا أثناء تأدية عملهم، وأوضاعم في المصحات داخل وخارج البلاد.

وناقش اللقاء، صرف المخصصات المالية للسائقين والمسعفين المتعاقد معهم خلال العام 2018م، وفي هذا الصدد أبدى “كاجمان”، استعداده للتواصل مع الجهات ذات الاختصاص لصرف مستحقاتهم المالية في أقرب وقت ممكن.

The post كاجمان يبحث مشاكل جهاز الإسعاف والطوارئ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية