دورة تدريبية للكوادر الطبية بهون

سعياً منه لبناء فريق طبي متميز نظم مستشفى العافية بهون دورة تدريبية لأطقمه الطبية والطبية المساعدة، وقد أشرف على هذه الدورة مركز رؤيا للتدريب والتعليم.

وتعد هذه الخطوة في الإطار الصحيح يفتح من خلالها مستشفى العافية بهون المجال لأطقمه الطبية لرفع الكفاءة الطبية والتنمية البشرية، ويشمل البرنامج الذي يشرف مركز رؤيا للتدريب والتعليم بالمدينة عليه عشرون شخصا، في عدة جوانب طبية وتثقيفية قدمها مختصون في هذين المجالين.

كما ركزت التدريبات على عدة نقاط منها طرق التعقيم والتخلص من النفايات وأمن المريض وبرنامج مكافحة العدوى، إضافة إلى فهم المصطلحات المعنية بالجانب الطبي وكيفية صناعة فرص النجاح والتطور المستمر.

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