المتوسط

طالب سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز، بسرعة الإفراج عن عضو مجلس النواب المختطفة سهام سرقيوة.

وقال السفير الألماني في تغريدة له “تشارك ألمانيا وبشدة القلق الأممي وتؤيد الدعوة للإفراج الفوري عن السيدة سهام سرقيوة!”.

وأضاف “أن صوتها كعضو منتخب في مجلس النواب، مثل صوت أي ليبي مستقل يحمل رسالة سلام ومصالحة، سيظل صوت مسموع من قبلنا!”.

The post سفير ألمانيا يطالب بسرعة الإفراج عن سرقيوة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية