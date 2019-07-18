مقهى “توجدة” علامة غدامس المميزة

يعد مقهى توجدة السياحي من أهم المعالم و المزارات السياحية بمدينة غدامس القديمة.

وجاءت فكرة إنشاء المقهى بالصدفة حينما قام صاحبه خالد مصطفى الحاجي باستغلال إحدى المزارع المهملة بالمدينة القديمة، وتبلورت في ذهنه فكرة إقامة مقهى سياحي يقوم باستضافة السياح والزائرين للمدينة القديمة في غدامس.

وقد زار المقهى العديد من الوفود الرسمية والبعثات الدبلوماسية وكان قبلة لغالبية الزائرين لمدينة غدامس القديمة، كما أقيمت بهذا المقهى العديد من الفقرات والبرامج خلال المهرجانات السياحية في غدامس في أغلب دوراته المنصرمة.

وكان هذا المقهى سابقا يعج بالسياح، من كل بقاع العالم حيث يقوم السياح بالحجز مسبقا به لكثرة أعداد الزائرين، وكثافة الإقبال عليه، ولكنه اليوم بات يشكو الركود والكساد في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد وانعدام السياحة.

و لكن مازال صاحبه محبا لعمله وصابرا وحالما بأن يكون القادم أفضل، ويقدم المكان الوجبات الشعبية والغدامسية بشكل خاص حسب الطلب حيث يمكنك أكل وجبة الكسكسي التقليدية ووجبة الفتات الغدامسي والذي يعرف بــ “الشرشي”.

كما أن محاولات إعادة الحياة إليه قائمة عبر إقامة العديد من الأمسيات الشعرية والسهرات الليلية في هذا المكان الذي يعبق بأصالة الماضي وعراقة الحاضر.

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