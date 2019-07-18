المتوسط

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مشروع تطوير التركيبين (أ، هـ) بالامتياز (م-ن-41) بحوض صبراتة البحري.

جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الأربعاء بالعاصمة الإيطالية روما، مع اللجنة التسييرية للمشروع.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية أن المشروع يهدف إلى تزويد السوق المحلية بمستلزماتها من الغاز وتوفير الكميات المتطلبة للاستهلاك المحلّي، وذلك وفق الجدول الزمني الذي وضعته كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة ايني .

ولفتت المؤسسة إلى أنه من المتوقّع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للتركيبين (أ،هـ) 760 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، علما بأنّ التركيب (أ) سيدخل خطّ الانتاج بحلول عام 2022، والتركيب (هـ) عام 2024.

The post صنع الله يبحث مع شركة ايني خطط تزويد السوق المحلية بالغاز appeared first on صحيفة المتوسط.

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