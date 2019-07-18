مدير أمن جالو يتفقد سيّر امتحانات الثانوية العامة في المدينة

جالو 18 يوليو 2019 (وال)- قام مدير أمن الواحات جالو المكلف مقدم عبد الفتاح أحمد مفتاح، صباح اليوم الخميس بجولة ميدانية على للمؤسسة التعليمية ثانوية عبد الله بن مسعود.

هذا وأطلع مقدم عبد الفتاح أحمد مفتاح خلال جولته رفقة رئيس قسم شرطة النجدة بالمديرية، على سيّر الامتحانات الثانوية العامة بقسمين العلمي والأدبي.

وأشاد مقدم عبد الفتاح أحمد مفتاح بجهود رجال الشرطة الذين كانوا المثل الحسن لرجل الشرطة طيلة فترة الامتحانات. (وال- جالو) ع ع/ ر ت

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