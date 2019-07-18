افتتاح غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى بمركز الهواري

بنغازي-العنوان

افتتح في مركز الهواري للجراحات التخصصية وجراحة المسالك اليوم الخميس ثلاث غرف عمليات خاصة بتفتيت الحصى.

وجرى افتتاح الغرف في حضور وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الدكتور عبدالسلام البدري ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري.

وأجرى وزير الصحة جولة تفقدية لأقسام المستشفى والمبنى الإداري الواقع تحت الصيانة، والذي سيتم افتتاحه في الأيام القادمة بعد إنهاء آخر مراحل التطوير والصيانة.

وقال البدري، إن هذه الغرف ستساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المرضى، كما أنها سترفع من مستوى مركز بنغازي للجراحات التخصصية.

وثمّن البدري، دور وزير الصحة بمتابعته للمرافق الصحية ودعمه لمسار التطوير في الخدمات الصحية.

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