تخريج الدفعة الأولى على مستوى ليبيا في تخصص الطاقات المتجددة بسوكنة

تم بالمعهد العالي للمهن الشاملة الجفرة بسوكنة، تخريج الدفعة الأولى في تخصص الطاقات المتجددة، بحضور شرفي لعميد بلدية الجفرة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الجفرة.

وناقش الخريجون مشروعهم الذي حمل عنوان: دراسة الإشعاع الشمسي في ليبيا.

حيث تناول دراسة نظرية وعملية للإشعاع الشمسي في ليبيا، وتطبيق الدراسة على مدن طرابلس وطبرق وسوكنة وسبها والكفرة، وإجراء دراسات في كيفية حساب الإشعاع الشمسي.

هذا ويعد قسم الطاقات المتجددة بالمعهد أول قسم يتم افتتاحه في ليبيا، ليسهم في الاستفادة من الطاقات المتجددة، التي أصبحت ضرورة حتمية متزامنة مع مشاكل انقطاع الكهرباء.

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