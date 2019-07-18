حكومة الوفاق تبحث مشاكل شركة الخدمات العامة

المتوسط

بحث أمين عام مجلس وزراء حكومة الوفاق “الطاهر عامر”، اليوم الخميس، المشاكل التي تعيق عمل فروع شركة الخدمات العامة بالبلديات.

وأكد عامر خلال اجتماعه مع وكيل الشؤون الفنية بوزارة الحكم المحلي “عبدالباري شنبارو”، وعميد بلدية الزاوية، ومديري وأعضاء شركة الخدمات العامة بالمدينة على تذليل الصعوبات التي تواجهها شركة الخدمات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي واللجان المشكلة بالخصوص.

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