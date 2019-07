وزير صحة المؤقتة يؤكد ضرورة إعادة النظر في مخصصات المستشفيات لعام 2019

المتوسط

أكد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، اليوم الخميس، على ضرورة لإعادة النظر في توزيع المخصصات المالية على المستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارة الخدمات الصحية بالبلديات لعام 2019 .

كما شدد عقوب أنه سيعمل وفق استراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2019 بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الاولية بالبلاد ومتابعة تقريب الخدمة للمواطن وتوطين العلاج بالداخل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من مدراء المستشفيات والمراكز التخصصية تحسين جودة الاداء والميزانيات المخصصة خلال عام 2019 .

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي أن المجتمعين ناقشوا إدارة الازمة الحالية والأعباء المالية التي تواجه ادارات المستشفيات في ظل تغير سعر الصرف والميزانيات المخصصة للمستشفيات من بالباب الثاني والتطوير والتحسين و دراسة التشريعات النافذة والاستراتيجية المستقبلية للصحة في ليبيا خلال عام 2019 وحلحلة كافة المختنقات الطارئة لتحسين جودة الإداء .

كما تم مناقشة البرامج التعليمية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي المتمثلة لدي مركز التدريب بالوزارة واليه تطبيق نظم الميكنة وتفعيل نظام البصمة والأرشفة الإلكترونية للمرافق الصحية بالبلاد .

وتطرق المجتمعون الي نظم الادارة الصحية وتشكيل مجلس لتطوير النظام الصحي الليبي ومتابعة خطة تنظيم العلاج بالداخل والمشاركة مع القطاع الخاص المحلي لوضع بعض الحلول للازمة الحالية ومتابعة الجان المركزية والفرعية للعلاج بالخارج والإسراع في علاج مرضي الأورام كأهمية اولي.

