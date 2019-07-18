الدينار ينتعش أمام العملات الأجنبية

حقق الدينار انتعاشة أمام العملات الأجنبية مع ختام تداولات الأسبوع في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن .

وخسر الدولار من قيمته 5 قروش أمام الدينار ليتم تداوله بـ4.53 دينار، أما اليورو فقد خسر هو الآخر من قيمته 5 قروش مع نهاية التداولات لليوم وتم تداولها بـ5.03 دينار، الأمر الذي تسبب في الضغط على أسعار الذهب كسر عيار 18، حيث خسر دينارا من قيمته وتم بيع الغرام بـ152 دينارا.

وعلى صعيد العملات العربية فقد حقق الجنيه المصري مكسبا جديدا أمام الدينار مع ختام التداولات لليوم الخميس وبيع في سوق المشير بطرابلس 27 قرشا، أما الدينار التونسي فقد استقر على مستوياته وبيع بـ1.57 دينار، كما حافظت الليرة التركية على قيمتها أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم بيعها بـ79 قرشا.

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