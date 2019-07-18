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الدينار ينتعش أمام العملات الأجنبية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق الدينار انتعاشة أمام العملات الأجنبية مع ختام تداولات الأسبوع في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن .

وخسر الدولار من قيمته 5 قروش أمام الدينار ليتم تداوله بـ4.53 دينار، أما اليورو فقد خسر هو الآخر من قيمته 5 قروش مع نهاية التداولات لليوم وتم تداولها بـ5.03 دينار، الأمر الذي تسبب في الضغط على أسعار الذهب كسر عيار 18، حيث خسر دينارا من قيمته وتم بيع الغرام بـ152 دينارا.

وعلى صعيد العملات العربية فقد حقق الجنيه المصري مكسبا جديدا أمام الدينار مع ختام التداولات لليوم الخميس وبيع في سوق المشير بطرابلس 27 قرشا، أما الدينار التونسي فقد استقر على مستوياته وبيع بـ1.57 دينار، كما حافظت الليرة التركية على قيمتها أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا وتم بيعها بـ79 قرشا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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