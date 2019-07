المتوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، بدء توزيع الوقود مباشرة للمواطن، عن طريق توفير صهاريج متنقلة موزّعة على عدد من المواقع التي تم اختيارها بعناية بناء على الازدحام السكاني وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، التي ستقوم بدورها بتأمين عمليات البيع وتنظيمها.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها وضعت شاحنتين لتوزيع الوقود تحت تصرف المواطنين مبدئيا، الأولى بمقرّ كلّية البنات سابقا، والثانية أمام مصلحة الجمارك بالقرب من ميناء الشعاب، مضيفا أنها ستعلن عن باقي المواقع فور تحديدها.

وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات تكفي لسد احتياجات المواطن ولا داعي للازدحام أمام المحطات.

The post شركة البريقة توفر صهاريج متنقلة لتوزيع الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية