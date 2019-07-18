ميناء الخمس يستقبل سفينتي “سيارات وموز”

سجل ميناء الخمس دخول سفن تجارية على متنها حاويات وأغنام مستوردة بالإضافة إلى وصول موز وسيارات.

وبحسب بيانات الميناء لليوم الخميس فقد دخلت السفينة “ماي روس” التابعة للوكيل الملاحي المرجان الأحمر رست على الرصيف 13 استعدادا لتفريغ حمولتها من السيارات التي يقدر عددها 229 سيارة.

ورست السفينة ايفيرس وعلى متنها 10 آلاف صندوق من الموز، على الرصيف 16 في الميناء استعدادا لتفريغ حمولتها.

وكان الميناء ذكر في بيانات نشرها الاثنين الماضي، أنه استقبل عددا من السفن أفرغت حمولاتها من الأغنام والعجول والشعير وحاويات محملة بسلع وبضائع مختلفة.

ويعد ميناء الخمس التجاري واحدا من أكبر الموانئ العاملة في ليبيا والأكثر نشاطا بالنظر لتدفق السلع من حيث عددها وتنوعها.

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