المتوسط

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، الذي يزور القاهرة، تطورات الملف الليبي.

ونقل السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، تعبير الجانبين عن ارتياحهما حيال التنسيق القائم بين البلدين حول الملف الليبي في إطار الآلية الثلاثية التي تجمع وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس، والتطلع لتكثيف التشاور وتبادل الرؤى فيما بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل تحقيق التهدئة وتسوية الأزمة سياسياً بما يحفظ استقرار وأمن ليبيا وسلامة أراضيها، والعمل على وقف مختلف أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

The post مصر والجزائر يؤكدان ضرورة العمل على وقف التدخل في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية