بعثة الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في واقعة إختفاء النائبة سرقيوة

ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بياناً لها اليوم الخميس عن قلقها البالغ إزاء التقارير الإعلامية المتعلقة باختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة وإصابة زوجها ، مشيرةً إلى أنها تتابعها بشكل وثيق.

البعثة الأممية دعت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى التحقيق في الاعتداء الذي استهدف منزل سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها.

وطالبت البعثة إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة وزوجها ، مبينةً أن الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية يمثل ضربة قاصمة لسيادة القانون ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

بعثة الأمم المتحدة شددت على أنه لن يكون هناك تسامح مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار ، مجددةً تأكيدها على التزامها القوي بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية