الجهيناوي لأعضاء الكونغرس الأمريكي: الوضع في ليبيا له تداعيات خطيرة على دول الجوار

ليبيا – بحث وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أمس الأربعاء مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة الأزمة في ليبيا.

الجهيناوي تبادل مع أعضاء الكونغرس الامريكي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية وجهات النظر حول ضرورة وقف اطلاق النار في ليبيا وإستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وبدوره،دعا الجهيناوي إلى ضرورة إضطلاع المجموعة الدولية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية بدور أكثر فعالية من اجل انهاء الصراع في ليبيا ووضع حد لتداعياته الخطيرة على دول الجوار والمنطقة عموماً.

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